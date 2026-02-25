Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Tajlandia
  3. Si Sunthon
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Si Sunthon, Tajlandia

Dom wolnostojący 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom wolnostojący 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 297 m²
Piętro 2/2
✅ The project is located in the prestigious Laguna district on Phuket's west coast, 900 m fr…
$1,55M
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Parametry nieruchomości w Si Sunthon, Tajlandia

