Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Tajlandia

Chon Buri
17
Pattaya City
17
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/8
Doświadcz ostatecznego komfortu i wygody w tym oszałamiającym 8- historii condominium w Patt…
$468
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 6/8
Odkryj spokojne zakątkowe rekolekcje doskonale umieszczone między North Pattaya i Central Pa…
$527
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/8
Przytulny apartament o powierzchni 29 m2 na trzecim piętrze, z widokiem na pałac i Pratamnak…
$383
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 6 pokojów w Narathiwat, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Narathiwat, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 040 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy designer willa "ESCAPE" w Laguna Homes jest idealnym wyborem dla luksusowego stylu…
$19,398
za miesiąc
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7/8
Ten przytulny i funkcjonalny dwupokojowy apartament w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym Sia…
$838
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/7
Przytulny apartament z pełnym wyposażeniem: basen z jacuzzi i dzielnicy dla dzieci, centrum …
$765
za miesiąc
Agencja
50 Lemons
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Piętro 1/1
Maksymalny komfort czeka w tej oszałamiającej 3-sypialni, 3-łazienkowej willi w Pattaya - Hu…
$2,551
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 10/46
Apartament z 2 sypialniami i 2 łazienkami (wynajem od 6 miesięcy), w pełni umeblowane i wypo…
$1,362
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1/8
Doświadczenie Premium Rodzina mieszka w Pattaya - Przestronne Pool- Access Condo Blisko plaż…
$654
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 15/46
1-pokojowe mieszkanie (wynajem od 6 miesięcy), w pełni umeblowane i wyposażone w elitarny wi…
$690
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 34/59
Przedstawiamy ten elegancki luksusowy apartament z jedną sypialnią na 34 piętrze jednego z n…
$838
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 13/13
Przestronne mieszkanie dwupokojowe z jasnym salonem i w pełni wyposażoną kuchnią. Ciesz się …
$985
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

