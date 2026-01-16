Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pong
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Pong, Tajlandia

8 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Pong, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium Villa by Lake Mabprachan Ristest Villa to butikowy projekt premium willi w zielonej …
$529,855
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Pong, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
American Barnhouse Design House for Life in Pattaya Projekt kameralny w zielonej okolicy Pon…
$346,565
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 1
Readymade willa do mieszkania w pobliżu jeziora Mabprachan Great Time Pool Villa to nowoczes…
$437,105
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 461 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium Villas for Life and Health in Pattaya Prime Habitat Pattaya jest kameralną wioską pr…
$1,02M
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w ban sanak tabaek, Tajlandia
Willa 4 pokoi
ban sanak tabaek, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pattaya - obok Rugby School, premium family project, from 23,1 million ный Oferujemy…
$725,016
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Pong, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pattaya, Dzielnica Mabprachan - nad jeziorem, baseny prywatne, projekt premium, od 1…
$403,821
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w ban hnxng na tea lxy, Tajlandia
Willa 4 pokoi
ban hnxng na tea lxy, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa w Pattaya, Pong District - domy jednopiętrowe FLOW Wille z działką, z 5,82 mln ст Nowo…
$249,925
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 6 pokojów w Pong, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Pong, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya - ATMOS PRIME VILLA, obszar jeziora Mabprachan, luksusowe wille 5 sypialnie,…
$409,989
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский

