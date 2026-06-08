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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Pluak Daeng District, Tajlandia

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Pluak Daeng District, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pluak Daeng District, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$60,700
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Pluak Daeng District, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pluak Daeng District, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$80,310
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Realting.com
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