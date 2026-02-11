Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phet Pha-ngan
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Phet Pha ngan, Tajlandia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Baan Nai Suan, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Baan Nai Suan, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 4
Balkon kompleks na pierwszej linii morza - tylko 50 metrów do plaży Nayang.‼️To rzadkość. Ph…
$152,647
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Phet Pha ngan, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się