Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phachi District
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Phachi District, Tajlandia

;
Phra Kaeo
3
3 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Ban Nong Bua, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Nong Bua, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy kompleks willi z basenami w pobliżu klubu golfowego, Phuket, TajlandiaKompleks oferuje …
$376,173
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Ban Nong Bua, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Ban Nong Bua, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 485 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks mieszkaniowy willi z basenami i wspólną siłownią w Phuket w TajlandiiŁączna li…
$1,30M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ban Nong Bua, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ban Nong Bua, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe wille w tradycyjnym tajskim stylu architektonicznym, z basenami, otoczone zielenią…
$797,725
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Phachi District, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się