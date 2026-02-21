Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Tajlandia

Bang Mueang
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$364,925
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 24/38
DIFFICICATE apartament z trzema sypialniami EURO w gotowym mieszkaniu bez ryzyka nieadekwatn…
$163,810
