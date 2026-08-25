Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pa Tong
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Pa Tong, Tajlandia

;
penthouse’y
6
kawalerki
4
1 pokojowe
67
2 pokojowe
40
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
21 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
PAT22895 Ten apartament to dobry mecz dla kupujących, którzy chcą pozostać blisko energii P…
$1,18M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 462 m²
PAT7099 Położony w odległości 1,3 km spacerem od plaży Patong, willa ta oferuje wszystkie n…
$2,14M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
PAT21801 Ta pięknie odnowiona willa w Patong oferuje wszystko, czego potrzebujesz do życia …
$701 035
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
PAT7036 Ten apartament z dwoma sypialniami przynosi niesamowitą szansę, aby nigdy nie przes…
$306 129
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 294 m²
PAT6507 Luksusowa willa znajduje się w słynnej okolicy wyspy - Patong. Ośrodek otoczony jes…
$1,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie
Pa Tong, Tajlandia
Powierzchnia 450 m²
PAT4819 Na skraju prywatnego półwyspu willa z wdziękiem oferuje luksusowy elegancki design,…
$1,01M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 329 m²
PAT7070 Wyjątkowy wygląd tej willi sprawił, że jej projekt otrzymał nagrodę. Jeśli chcesz z…
$2,42M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
PAT22671 Odkryj wyjątkową okazję do posiadania pięknie zaprojektowanej willi z basenem z wi…
$1,01M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
PAT22672 Wejdź w świat inteligentnych nieruchomości inwestując z tej wyjątkowej możliwości …
$107 145
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
PAT22104 Odkryj nowoczesne wyrafinowanie w tym 1 Sypialnia Apartament w Patong. Ściśle zapr…
$234 071
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 660 m²
PAT21864 Ukryte za każdym wejściem do tej willi jest żywa miniaturowa kraina czarów. Wędrów…
$6,06M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
PAT22106 Odkryj nowoczesne wyrafinowanie w tym 3 Sypialnia Apartament w Patong. Ściśle zapr…
$752 317
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 525 m²
PAT6791 Wspaniały dom z widokiem na morze znajduje się w obszarze Patong. Jest to świetne r…
$551 032
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
PAT22105 Odkryj nowoczesne wyrafinowanie w tym 2 Sypialnia Apartament w Patong. Ściśle zapr…
$540 883
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
PAT5228 Nowe mieszkanie znajduje się z Patong plaży na progu w samym sercu Patong w odległo…
$837 568
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
PAT5722 Nowoczesne trendy w projektowaniu - plan na otwartym piętrze i maksymalna swoboda -…
$171 432
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 3
New residence with swimming pool and a panoramic view, Patong, Phuket, Thailand The residen…
$85 147
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of furnished cottages with a sea view, Patong, Phuket, Thailand We offer furnished …
$218 706
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 5
Complex of furnished apartments with a swimming pool and a spa at 800 meters from the beach,…
$67 495
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks umeblowanych apartamentów z całodobową obsługą 800 metrów od plaży, Patong, Phuket,…
$197 278
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/5
Invest in luxurious apartments surrounded by mountains and forest! Guaranteed income 6% per …
$268 874
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się