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Mieszkania w górach na sprzedaż w Pa Tong, Tajlandia

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penthouse’y
6
kawalerki
4
1 pokojowe
67
2 pokojowe
40
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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 5
Complex of furnished apartments with a swimming pool and a spa at 800 meters from the beach,…
$67 495
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks umeblowanych apartamentów z całodobową obsługą 800 metrów od plaży, Patong, Phuket,…
$197 278
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