Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Prue
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Nong Prue, Tajlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 461 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium Villas for Life and Health in Pattaya Prime Habitat Pattaya jest kameralną wioską pr…
$1,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 2
Readymade willa do mieszkania w pobliżu jeziora Mabprachan Great Time Pool Villa to nowoczes…
$438,178
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy dom z meblami do mieszkania w Pattaya Loft botaniczny Jestem projektem mieszkalnym uk…
$173,317
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
AdriastarAdriastar
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Zamknięta wioska willi w Pattaya Rungsii Village to komnata mieszkalna nowoczesnych willi w …
$315,227
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt klubowy nowoczesnych domów mieszkalnych w Pattaya PALM Pattaya jest krytym projektem…
$262,883
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Premia jednopiętrowe wille z prywatnym basenem w stylu skandynawskim Projekt CELESTIAL VILLA…
$393,743
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Turn KeyTurn Key
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa w Pattaya, projekt butikowy CHARIN - działka do 645 m2, prywatny basen Oferujemy willę…
$942,541
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Mapa Phrachan - REKHA Pattaya, prywatny klub Oferujemy premium wille w Patt…
$509,098
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Pattaya, Huai Yai - dwupiętrowy dom 4 sypialnie w pobliżu morza Oferujemy nowoczesny d…
$166,338
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Vienna PropertyVienna Property
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Mapa Phrachan - PYCHE Pattaya, taras na dachu, prywatny basen Oferujemy now…
$324,370
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa w Pattaya - ONYX GRAND VILLAGE (BaanMae 12), Thungklom- Tanman Oferujemy luksusowe wil…
$536,235
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się