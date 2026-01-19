Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Prue
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Nong Prue, Tajlandia

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy dom z meblami do mieszkania w Pattaya Loft botaniczny Jestem projektem mieszkalnym uk…
$173,317
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt klubowy nowoczesnych domów mieszkalnych w Pattaya PALM Pattaya jest krytym projektem…
$262,883
Zostaw prośbę
