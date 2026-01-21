Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Prue
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Nong Prue, Tajlandia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Gotowy dom do stałego pobytu w Huay Yai. RINNAVEJ jest wykończony jednopiętrowy dom w spokoj…
$69,027
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się