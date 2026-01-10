Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Pla Lai
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Nong Pla Lai, Tajlandia

Nong Prue
19
Willa Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Nong Pla Lai - klub rodzinny PALM GRANDIO, z 7.9 mln ке Oferowana nowoczesn…
$249,388
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Mapa Phrachan - PYCHE Pattaya, taras na dachu, prywatny basen, z 10.29 mln …
$324,974
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Projekt CELESTIAL VILLA PATTAYA znajduje się na północ od Pattaya - wygodny dostęp do autost…
$394,476
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, projekt butikowy CHARIN - działka do 645 m2, prywatny basen, z 29.9 mln ке …
$944,296
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa in Pattaya, Mapa Phrachan - REKHA Pattaya, prywatny klub, od 16,15 mln nо∞ Premium wil…
$510,045
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya - LAVENDER VILLA, prywatny basen, projekt projektowy, z 18.9 mln ский Oferuj…
$598,019
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Sukhumvit- Na Kluea - MADCHA LE VILLA, prywatny basen, z 19.99 mln Oferujem…
$631,313
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya - ARCADE PATTAYA, prywatne domy premium z dużymi działkami, z 14.88 mln ми O…
$469,642
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Nong Pla Lai, Tajlandia

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się