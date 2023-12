Odnospalnyy Delyuks A-1

Phuket, Tajlandia

od €99,381

Poddaj się: 2024

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Ekskluzywne apartamenty w kompleksie mieszkalnym THE ONE w dzielnicy Naykharn. Apartament z pięknym widokiem w premium kondominium. Położony w samym centrum dzielnicy Naykharn. Apartamenty wyposażone są w różnorodne udogodnienia premium i są wykonane w nowoczesnym stylu. Termin - czwarty kwartał 2024 r KOMPLETNE WYDARZENIA: 5 basenów, parking podziemny, sala fitness, ochrona 24/7, restauracja, spa. Torba mebli od dewelopera jest kupowana osobno. W pobliżu znajdują się Raway Park, Seafood Market, kolejne 3 plaże i promenada. 900 metrów do Naiharn - najpiękniejszej plaży. Phuket i 400 metrów od jeziora. Sklepy i kawiarnie w odległości spaceru. Bezpłatny autobus na plażę i miejsca rozrywki. Obszar ze starannie przemyślaną infrastrukturą, która zmaksymalizuje Twoje potrzeby. 7% gwarantowanego dochodu w walucie przez 3 lata, niezależnie od obłożenia obiektu! PLAN PŁATNOŚCI: Rezerwacja 150 000 THB 35% podpisywanie umów 20% ukończenia fundacji 20% ukończenie ramki 20% montaż mebli i wnętrza ( minus rezerwacja ) 5% rejestracji Nieoprocentowane raty w wysokości 0% na cały okres budowy! Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!