Pattaya, Tajlandia

od €98,575

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! City Garden Pattaya to wykwintne luksusowe mieszkanie położone w samym sercu Pattaya. Unikalna lokalizacja w centrum miasta zapewnia maksymalny komfort i wygodę życia. Kondominium składa się z pięciu budynków o wysokości ośmiu pięter. Łączna liczba mieszkań w kompleksie mieszkalnym wynosi 366 jednostek o różnych powierzchniach i powierzchni. Unikalny w nowoczesnym stylu budynek pozostaje prosty i przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Wyposażony w dobrze dobrane meble wiodących marek z kuchnią europejską, które zaspokoją wszelkie potrzeby. Doskonała lokalizacja kompleksu sprzyja podróżom, ponieważ projekt otoczony jest centrami handlowymi, sklepami, restauracjami, wiodącymi domami towarowymi i zaledwie kilka kroków od klubów nocnych. Projekt jest wyposażony w pełen zakres udogodnień, takich jak basen na dachu, centrum fitness, sauna i inne. Odległość do plaży wynosi tylko 700 metrów! Wokół kompleksu każdy znajdzie dla siebie wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu i relaksu. Kompleks apartamentów obejmuje rozwiniętą infrastrukturę wewnętrzną. Mieszkańcy mają następujące przywileje: - Basen - taras do opalania - Ogrody tropikalne - siłownia - sauna - miejsce do grillowania - Sklep - Restauracja - Usługa sprzątania mieszkania - pralnia - Elektroniczny system dostępu do budynku - 24-godzinny nadzór wideo - Bezpieczeństwo 24/7 - Parking - szybka winda - Internet, WI-FI Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Tajlandii. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!