Ban Kata, Tajlandia

od €153,468

Poddaj się: 2025

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kata View to nowy ekscytujący projekt mieszkaniowy położony w uroczym nadmorskim mieście Phuket. Projekt obejmuje 7-piętrowy budynek, w którym ponad 60 mieszkań o układzie od jednej do dwóch sypialni, a od 4 piętra okna oferują widok na Morze Andamańskie. Każdy apartament ma jasny salon i jadalnię na otwartym planie z nowoczesnym aneksem kuchennym i dużym barem. Szklane drzwi od podłogi do sufitu w salonie wychodzą na kryty balkon z widokiem na morze lub góry. W kompleksie dostępne są dwa błyszczące baseny, z których jeden znajduje się na parterze, a drugi na dachu, oferując orzeźwiającą oazę, w której mieszkańcy mogą pływać, podziwiając panoramiczne widoki na lazurowe morze! Te kuszące cechy tworzą idealne warunki do relaksu i wypoczynku, umożliwiając najemcom stylowy relaks we własnym domu. UMIEJĘTNOŚĆ: Mieszkanie Kata View znajduje się w pobliżu piaszczystych plaż Kata i Karon, gdzie znajdują się restauracje, sklepy, bary, salony spa itp. Plaża Patong znajduje się 20 minut jazdy od hotelu. Międzynarodowa Szkoła Montessori znajduje się zaledwie 4,6 km od kompleksu. RÓWNIEŻ LCD: - Telewizja kablowa - fitness - Ogród - Jacuzzi - Biblioteka - lobby - Sala konferencyjna - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Przeniesienie - Sky-Lounge Zadzwoń lub napisz, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach w Tajlandii! Wybierzemy dla Ciebie idealną nieruchomość!