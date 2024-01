BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN

Phuket, Tajlandia

Projekt składa się z 16 budynków o wysokości 3 sklepów i 6 mieszkań na budynek i znajduje się bezpośrednio przy plaży w Naiyang Beach, Phuket. Dostępne apartamenty to studio, 1 sypialnia i 2 sypialnie o powierzchni od 32 do 75 m2. Wszystkie apartamenty z fantastycznym widokiem na morze! W projekcie są 2 różne strefy: Strefa 1 to budynki A1 - A5 o nazwie “ Strefa mieszkalna ”, w których kupujący samodzielnie wykorzystuje mieszkanie do celów mieszkalnych lub wynajmowanych. Strefa 2 to budynki B1-4, C1-4, D1-3 o nazwie “ Strefa inwestycyjna ”, w których kupujący zwraca mieszkanie z powrotem do spółki zarządzającej i otrzymuje zwrot netto w wysokości 6% rocznie przez okres 10 lat. Kupujący może przebywać w mieszkaniu przez 30 dni w roku. Ukończenie wszystkich stref mieszkalnych (budynki od A1 do A5) do lipca 2023 r. I ukończenie wszystkich stref inwestycyjnych (budynki B, C i D) do marca 2024 r. Kompleks posiada basen bez krawędzi na dachu domu klubowego, centrum fitness, lobby, tereny rekreacyjne na świeżym powietrzu, kawiarnię, bar na plaży i restaurację, biuro firmy zarządzającej, całodobowa ochrona, pojazdy elektryczne do poruszania się po kompleksie. Zalety Pakiet mebli Nieograniczony dzierżawa Brak zwrotu po 90 latach Wysoki zwrot gwarancji 6% netto przez 10 lat Warunki płatności opłata rezerwacyjna wynosi 200 000 THB za jednostkę 30% za zaśpiewanie umowy sprzedaży i zakupu w ciągu 15-30 dni od daty rezerwacji 20% ściana ukończenia budynku 20% ukończenie prac w systemie elektrycznym i wodnym 15% wbudowane zakończenie prac wewnętrznych 15% płatności końcowej po oficjalnej rejestracji własności nabywcy w dziale gruntów Lokalizacja i pobliska infrastruktura Cisza i przyroda, w otoczeniu 5-gwiazdkowych hoteli. Zaledwie 10 minut jazdy samochodem od międzynarodowego lotniska w Phuket.