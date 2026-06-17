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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Na Kluea, Tajlandia

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27 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Nong Prue, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
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$77,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
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$267,000
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Agencja
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$64,996
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 20/54
Luksusowe apartamenty Northpoint na sprzedażRozmieszczenie: Naklua, Wongamat, Pattaya- Wysok…
$845,665
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 7/8
Wongamat Residence Condominium blisko Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, C…
$317,643
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piętro 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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TekceTekce
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 20/31
Apartament z 1 sypialnią 55 m2 w Baan Plai Haad - Pattaya • 1 sypialnia • 55 m2 • Piętro…
$164,705
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 10/54
Oszałamiający widok na morze  na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze zlokalizow…
$308,822
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 26/54
Apartament Zire Wongamat.-Wieża B -2 sypialnie, 1 łazienka.  -62 metry kwadratowe. - Wysokie…
$250,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 6/38
2 sypialnie, 2 łazienki, 92 m2 wspaniałego widoku na morze w Wong Amat Tower.Typ: 2 sypialni…
$279,411
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 5/7
Garden Cliff Condominium na sprzedaż Wongamat Beach Fantastyczna lokalizacja przy plaży i…
$426,471
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/12
2 sypialnie 105 m2 Siam Penthouse 3 w North Pattaya, Pattaya• 2 sypialnie  2 łazienki z duży…
$264,706
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 10/31
Typ: 2 sypialnie, 2 łazienki Powierzchnia: 73 m2 Liczba miejsc: Kwota zagraniczna Piętro:…
$255,882
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Piętro 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 30/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 sypialnie na sprzedaż • 2 sypialnie 2 łazienki • Budynek  A  •…
$500,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 28/37
1 sypialnia1 łazienka w Zire Wongamat Pattaya Typ: 1 sypialnia1 łazienka Widok: Widok na …
$150,386
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9/54
Northpoint Condominium, 1 sypialnia na sprzedażTyp: 2 sypialnie Rozmiar: 102 m2 Nazwa zagran…
$455,882
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 15/31
Type : 1 bedroom 1 bathroom Size : 53 m2 Quota: Foreign Quota  Floor : 15 th Transfer fe…
$161,765
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 11/38
2 sypialnie, 2 łazienki, 92 m2 wspaniałego widoku na morze w Wong Amat Tower.Typ: 2 sypialni…
$270,588
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 8/54
Zire Wongamart• Łazienka typu 1• Rozmiar 77 m ²• Piętro 8• W pełni umeblowane• Wieża A• Wido…
$411,765
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 13/54
Northpoint luksusowy kondominium na sprzedaż Lokalizacja: Naklua, Wongamat, Pattaya - Hig…
$514,703
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 12/54
2 sypialnie, 2 łazienki, Zire for Rent - Wongamat BeachfrontTen wspaniały 2-sypialnia, 2-łaz…
$902,951
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