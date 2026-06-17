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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Na Kluea, Tajlandia

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58 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Nong Prue, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$77,600
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 7/8
Świetna opcja na inwestowanie! Nadaje się zarówno do stałego pobytu i wynajmu! Udaj z 8%! Je…
$125,262
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 7/8
City Garden Tropicana to nowy kompleks apartamentowy w ekskluzywnej dzielnicy w północnej Pa…
$321,187
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Agencja
DDA Real Estate
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International Property AlertInternational Property Alert
Mieszkanie 2 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$267,000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$64,996
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 32/54
Poprawiona cena!2 sypialnie, 2 łazienki w Zire Wongamat w North Pattaya, PattayaTyp 2 sypial…
$464,706
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TekceTekce
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 29/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  32 sq…
$117,353
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 7/8
Wongamat Residence Condominium blisko Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, C…
$317,643
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 28/54
Luksusowe apartamenty Northpoint na sprzedażRozmieszczenie: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 pi…
$619,469
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piętro 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 sypialnie na sprzedaż • Budynek A  • Powierzchnia 97 mkw • 2 p…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 26/54
Zire Wongamart condo 1 sypialnia  Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150 …
$278,750
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 17/54
Oszałamiające studio z widokiem na morze na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze…
$161,765
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 38/54
Luksusowy apartament Northpoint na sprzedaż Lokalizacja: Naklua, Wongamat, Pattaya - Wyso…
$232,353
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 20/31
Apartament z 1 sypialnią 55 m2 w Baan Plai Haad - Pattaya • 1 sypialnia • 55 m2 • Piętro…
$164,705
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 32/46
Palm - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lasung, Chon Buri, 20150Palm Wongamat.-2…
$750,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 10/54
Oszałamiający widok na morze  na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze zlokalizow…
$308,822
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 26/54
Apartament Zire Wongamat.-Wieża B -2 sypialnie, 1 łazienka.  -62 metry kwadratowe. - Wysokie…
$250,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 15/24
3 sypialnie, 3 łazienki w Silver Beach w North Pattaya, Pattaya• Typ 3 sypialnie, 3 łazienki…
$500,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 5/7
Garden Cliff Condominium na sprzedaż Wongamat Beach Fantastyczna lokalizacja przy plaży i…
$426,471
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 36/43
W pełni umeblowane studio na wysokim piętrze w Riviera Wongamat, budynek A. Sprzedaż pod zag…
$114,706
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/12
2 sypialnie 105 m2 Siam Penthouse 3 w North Pattaya, Pattaya• 2 sypialnie  2 łazienki z duży…
$264,706
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 35/54
1 sypialnia 1 łazienka  w Zire Wongamat w North Pattaya, PattayaTyp: 1 sypialnia 1 łazienka …
$308,824
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 10/31
Typ: 2 sypialnie, 2 łazienki Powierzchnia: 73 m2 Liczba miejsc: Kwota zagraniczna Piętro:…
$255,882
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 30/43
Sky Beach Studio dla SPRZEDAŻY 124; 30. piętro 124; Panoramiczny widok na morze 124; Tylko 5…
$163,043
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Piętro 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 30/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 sypialnie na sprzedaż • 2 sypialnie 2 łazienki • Budynek  A  •…
$500,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 28/37
1 sypialnia1 łazienka w Zire Wongamat Pattaya Typ: 1 sypialnia1 łazienka Widok: Widok na …
$150,386
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