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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mueang Samut Prakan District, Tajlandia

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Bang Mueang
7
8 obiektów total found
Mieszkanie w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Readymade kompleks w Bangkoku - inwestycja bez ryzyka w metropolii‼️ Tajlandia.💲Unikalny pla…
$48,655
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$449,613
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 18/32
1 pokojowe mieszkanie 33.75 m2 na 18 piętrze w nowoczesnym domu mieszkalnym w Bangkoku.Data …
$158,801
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/8
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 30.63 m2 w ukończonym kompleksie Bangkoku!Un…
$65,999
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Mieszkanie 3 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 24/38
DIFFICICATE apartament z trzema sypialniami EURO w gotowym mieszkaniu bez ryzyka nieadekwatn…
$163,810
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 6/8
Przytulny apartament "pod klucz" 1 + 1 o powierzchni 30.72 metrów kwadratowych. na 6 piętrze…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$364,925
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Mieszkanie 3 pokoi w Samut Prakan City Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Samut Prakan City Municipality, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 19
Gotowe do zamieszkania apartamenty blisko autostrady, sklepów i uniwersytetu, Bangkok, Tajla…
$186,593
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Typy nieruchomości w Mueang Samut Prakan District.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Mueang Samut Prakan District, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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