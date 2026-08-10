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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mueang Krabi, Tajlandia

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mieszkania
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7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$938,990
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Mieszkanie 3 pokoi w Mueang Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Mueang Krabi, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Wejdź w nowy standard tropikalnego luksusu w Botanica Luxury Krabi, butikowy zbiór highly-en…
$502,814
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English
Mieszkanie 3 pokoi w Mueang Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Mueang Krabi, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Wejdź w nowy standard tropikalnego luksusu w Botanica Luxury Krabi, butikowy zbiór highly-en…
$502,814
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English
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Mueang Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Mueang Krabi, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Wejdź w nowy standard tropikalnego luksusu w Botanica Luxury Krabi, butikowy zbiór highly-en…
$502,814
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Agencja
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English
Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, present a rare opportunity to invest in Thailand’…
$938,990
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English
Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$938,990
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Willa w Krabi, Tajlandia
Willa
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$934,650
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Parametry nieruchomości w Mueang Krabi, Tajlandia

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