Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Lam Luk Ka District
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Lam Luk Ka District, Tajlandia

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Kawalerka
Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 4/8
$56,219
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lam Luk Ka District, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się