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Dom wolnostojący z tarasem na sprzedaż w Krabi, Tajlandia

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Dom wolnostojący 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 1
Marzenie o miejscu, gdzie poranek zaczyna się od górskich krajobrazów i ciszy? Willa jest tw…
$570,000
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Agencja
UndersunEstate
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Parametry nieruchomości w Krabi, Tajlandia

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