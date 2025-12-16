Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Krabi Noi
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Krabi Noi, Tajlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Krabi, Tajlandia
Willa
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$966,890
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Krabi Noi, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się