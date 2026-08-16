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Mieszkania na sprzedaż w Krabi Noi, Tajlandia

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4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$938,990
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Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$938,990
Zostaw prośbę
Zamknij
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$938,990
Zostaw prośbę
Zamknij
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
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Mieszkanie 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, to rzadka okazja do inwestowania w pierwsze zinte…
$938,990
Zostaw prośbę
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Agencja
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Typy nieruchomości w Krabi Noi.

4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Krabi Noi, Tajlandia

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Luksusowe
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