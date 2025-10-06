Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Klet Kaeo
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Basen

Condo z basenem na sprzedaż w Klet Kaeo, Tajlandia

Bang Sare
8
Condo Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 10/33
1 bedroom for sale in Del Mare Bangsaray  - 1 Bedroom 42 sq.m. - 1 Bathroom - 10 th flo…
$114,705
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 17/33
3-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 3 Bedroom 168 sq.m. - 17th floor - Sea…
$585,294
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Monte OnlineMonte Online
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 32/33
1-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 1 Bedroom 57 sq.m. - 1 Bathroom - 32th…
$244,117
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 14/33
2-Bedroom Condo with Sea View for Sale at Del Mare Bangsaray  - 2 Bedroom 84 sq.m. - 2 B…
$350,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Klet Kaeo, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się