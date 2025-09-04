Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy szeregowców w Kathu, Tajlandia

Szeregowiec 2 pokoi w Kamala, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
Raju Kamala II - przestronny apartament z widokiem na góry w Kamala (Phuket)Witamy w Kamala …
$4,016
za miesiąc
