  2. Tajlandia
  3. Kaluwo Nuea
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Kaluwo Nuea, Tajlandia

1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Narathiwat, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Narathiwat, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 040 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy designer willa "ESCAPE" w Laguna Homes jest idealnym wyborem dla luksusowego stylu…
$19,398
za miesiąc
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
