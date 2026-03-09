Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo na sprzedaż w Hua Hin District, Tajlandia

4 obiekty total found
Condo 2 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Piętro 12/48
Przestronny narożnik dwupokojowy 116.24 m2 w NAPA Hua Hin duża jadalnia, sypialnia z łazienk…
$461,538
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo 2 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 32/48
2- pokój 62 m2 w NAPA Hua Hin na 32 piętrze z widokiem na morze2 Sypialnia - 62 m2: kompakto…
$327,853
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo 1 pokój w Hua Hin, Tajlandia
Condo 1 pokój
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 12/48
Sypialnia jednoosobowa 47,60 m2 (1BR Plus) w NAPA Hua Hin: pokój dzienny + sypialnia z widok…
$201,923
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
OneOne
Condo 1 pokój w Hua Hin, Tajlandia
Condo 1 pokój
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 12/48
Nowa premia NAPA condominium Hua Hin - 48 pięter z widokiem na morze, zwierzę frindly z dost…
$128,205
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Parametry nieruchomości w Hua Hin District, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
