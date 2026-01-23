Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille nad morzem na sprzedaż w Bang Sare, Tajlandia

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 7/8
Doświadcz wszystkich radości Pattaya żyjących w tym oszałamiającym 7-piętrowym apartamencie …
$75,538
Zamknij
Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 2 400 m²
Nestled within the world-renowned Trisara Resort on Phuket’s stunning coastline, this villa …
$10,42M
Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna dwupiętrowa willa na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Phuket …
$503,000
Zamknij
Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa jednopiętrowa z 3 sypialniami i 4 łazienkami jest świetną opcją do życia ro…
$531,678
Zamknij
Willa w Wichit, Tajlandia
Willa
Wichit, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 259 m²
Price: THB 125,000,000Ownership: LeaseholdVilla Size: Over 1,000 sqmLand Size: 1,172 sqmBedr…
$3,90M
Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 688 m²
Discover unparalleled luxury with The Brickhouse Laguna, a stunning 4-bedroom designer villa…
$2,15M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 557 m²
Project Overview Aurora represents a new benchmark in high-end villa living at Kata Beach, o…
$3,07M
Condo w Ban Bang Thao, Tajlandia
Condo
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Aristo 1 Condo jest nowoczesnym, niskorosnącym kondominium znajduje się w wysoce pożądanym o…
$79,718
Willa 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt klubowy nowoczesnych domów mieszkalnych w Pattaya PALM Pattaya jest krytym projektem…
$265,506
Zamknij
Willa w Si Sunthon, Tajlandia
Willa
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Azalea Villas Bangtaois ekskluzywny rozwój willi znajduje się w prime Bangjo, Cherngtalay ob…
$544,000
Willa w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 2 000 m²
Experience the pinnacle of tropical luxury with this stunning 9-bedroom, 11-bathroom sea vie…
$10,76M
Mieszkanie 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4/7
🏝️ NOWY PROJEKT BYCH KAT, PLUCHET📍 Do samego boiska. Kawa🔹 Projekt O:✅Budowa początkowa: 3 k…
$181,582
