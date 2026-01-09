Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Sare
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Bang Sare, Tajlandia

wille
6
2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa nad morzem w Pattaya, Bang Saray - Layan Bangsare Plaża, 500 m do plaży, z 10.45 mln а…
$330,031
Szeregowiec 5 pokojów w Bang Sare, Tajlandia
Szeregowiec 5 pokojów
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse in Pattaya, Bang Saray - 350 m do morza, prywatny basen, luksus, od 11.8 mln nыВ O…
$372,917
