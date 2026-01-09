Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z tarasem na sprzedaż w Bang Lamung, Tajlandia

19 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Huai Yai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 947 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Thung Klom- Tanman - SCENEVANAR, luksusowa rezydencja nad wodą, z 35,99 mln…
$1,14M
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa w Pattaya, Mapa Phrachan - REKHA Pattaya, prywatny klub, od 16,15 mln а Oferujemy prem…
$511,001
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Mapa Phrachan - PYCHE Pattaya, taras na dachu, prywatny basen, z 10.29 mln …
$325,583
Willa 4 pokoi w Takhian Tia, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Takhian Tia, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Oddzielony jednopiętrowy dom w okolicy RongPo, gotowy do wejścia. Format nadaje się do stałe…
$127,963
Willa 4 pokoi w ban sanak tabaek, Tajlandia
Willa 4 pokoi
ban sanak tabaek, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pattaya - obok Rugby School, premium family project, from 23,1 million ный Oferujemy…
$727,383
Willa 5 pokojów w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya - ARCADE PATTAYA, prywatne domy premium z dużymi działkami, z 14.88 mln ми O…
$470,522
Willa 5 pokojów w Huai Yai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 705 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, Huay Yai - SYLVA PATTAYA, projekt butikowy, z 29.9 mln - Oferujemy premium …
$946,065
Willa 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pattaya, Jomtien - prywatne baseny, otoczona wieś, z 19.99 mln ок Oferujemy nowoczes…
$632,812
Willa 4 pokoi w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa in Pattaya, Nong Pla Lai - The Palm GRANDIO 's, family club, from 7.9 million ный Ofer…
$249,856
Willa 5 pokojów w Huai Yai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 429 m²
Liczba kondygnacji 1
BIBURY VILLAS - premia jednopiętrowa willa z prywatnym basenem w Thung Klom- Tanman, Pattaya…
$491,538
Willa 4 pokoi w Bang Lamung, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Bang Lamung, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Pattaya, East Pattaya (Rong Po) - nowoczesna wioska ENGEL HAUS, z 4.16 mln ок Oferujem…
$196,499
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya, projekt butikowy CHARIN - działka do 645 m2, prywatny basen, od 29,9 mln - …
$946,065
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Premia jednopiętrowe wille z prywatnym basenem w stylu skandynawskim Projekt CELESTIAL VILLA…
$395,215
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya - LAVENDER VILLA, prywatny basen, projekt projektowy, z 18.9 mln ский Oferuj…
$598,019
Willa 4 pokoi w Pong, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pattaya, Mabprachan - nad jeziorem, baseny prywatne, projekt premium, od 12.79 mln ы…
$405,140
Willa 4 pokoi w ban hnxng na tea lxy, Tajlandia
Willa 4 pokoi
ban hnxng na tea lxy, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa w Pattaya, Pong District - domy jednopiętrowe FLOW Wille z działki, z 5.82 mln ст Ofer…
$250,741
Willa 5 pokojów w Huai Yai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pattaya, Huay Okręg Yai - domy rodzinne z meblami w Tropical Village 3, od 4,6 mln ï…
$145,593
Willa 7 pokojów w Huai Yai, Tajlandia
Willa 7 pokojów
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pattaya - BAANMAE RESIDENCE 69, 6 sypialni, prywatny basen, Thung Klom- Tanman, z 17…
$569,215
Willa 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa in Pattaya, Huai Yai - LARELANA VILLA, prywatny basen, od 12,49 mln а Oferujemy willę …
$395,204
