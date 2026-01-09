Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Bang Lamung, Tajlandia

5 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Ban Chak Ngaeo, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Chak Ngaeo, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/1
Bardzo dobrze utrzymane, umeblowane i przytulne willi z dwoma sypialniami. Przestronny taras…
$73,383
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 10 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 10 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Piętro 2/2
legant Italian- Inspired Villa basen na 1,591 m2 Serenity Doświadcz ponadczasowej elegancji …
$615,737
Willa 4 pokoi w Bang Lamung, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Bang Lamung, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Piętro 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa 4 pokoi w Pong, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 319 m²
Piętro 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$423,069
Willa 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Piętro 1/1
Maximum comfort awaits in this stunning 3-bedroom, 3-bathroom villa in Pattaya - Hua Yai, Ch…
$394,801
