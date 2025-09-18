Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Chalong Subdistrict Administrative Organization
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Bang Chalong Subdistrict Administrative Organization, Tajlandia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bang Phli District, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Bang Phli District, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Nowy kompleks mieszkalny zarządzany przez światowej sławy hotel marki Wyndham oferuje premię…
$78,759
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bang Chalong Subdistrict Administrative Organization, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się