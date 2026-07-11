Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Zanzibar Południowy
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Zanzibar Południowy, Tanzania

;
nieruchomości komercyjne
3
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 42 m² w Paje, Tanzania
Nieruchomości inwestycyjne 42 m²
Paje, Tanzania
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedmowa w pierwszej linii premii za ocean.Od studia 40 m2 do królewskiego apartamentu 800 …
$90,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się