Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Pemba Południowa
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Pemba Południowa, Tanzania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Chake Chake, Tanzania
Willa
Chake Chake, Tanzania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 235 m²
Willa Zanzibar z widokiem na morze z jedną sypialnią znajduje się wzdłuż dziewiczej północno…
$700,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pemba Południowa, Tanzania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się