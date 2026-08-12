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Mieszkania na sprzedaż w Pemba Południowa, Tanzania

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Chake Chake, Tanzania
Mieszkanie
Chake Chake, Tanzania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Ten hotel z widokiem na las Zanzibar położony jest wzdłuż dziewiczej północno-wschodniej lin…
$210,000
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Mieszkanie w Chake Chake, Tanzania
Mieszkanie
Chake Chake, Tanzania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Ten apartament z widokiem na morze Zanzibar położony jest wzdłuż dziewiczej północno-wschodn…
$230,000
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Parametry nieruchomości w Pemba Południowa, Tanzania

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