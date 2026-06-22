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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Nungwi, Tanzania

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/7
Odkryj wspaniały apartament w nowym kompleksie premium "Oczy Zanzibar". Na etapie ukończenia…
$91,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
Języki komunikacji
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