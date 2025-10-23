Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Nungwi, Tanzania

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Nungwi, Tanzania
Dom 2 pokoi
Nungwi, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
An exceptional opportunity to own a sea view property in the heart of Zanzibar’s northern co…
$95,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
