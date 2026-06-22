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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Nungwi, Tanzania

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kawalerki
6
1 pokojowe
8
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/7
Kompleks Premium 100 m od oceanu na plażach TOP-3.lokalizacje Paje & Nungwi,✔ Najlepsza loka…
$83,000
VAT
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