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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Kusini, Tanzania

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Kusini, Tanzania
Penthouse 4 pokoi
Kusini, Tanzania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 10/10
Premium apartament 80m od oceanu na plaży PAJEInfrastruktura hotelu 5 * SPA & WELLNESSrecepc…
$299,000
VAT
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Parametry nieruchomości w Kusini, Tanzania

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