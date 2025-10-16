Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Kati
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kati, Tanzania

1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Uroa, Tanzania
Willa 5 pokojów
Uroa, Tanzania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
For Sale: Beautiful Two-Storey Villa in Uroa, Zanzibar We're offering a stunning two-storey…
$199,000
Parametry nieruchomości w Kati, Tanzania

