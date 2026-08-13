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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w District de Lavaux Oron, Szwajcaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Servion, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Servion, Szwajcaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 3
Doskonały apartament 4,5 m2 z dużym ogrodem w cichej lokalizacji w Servion.Ten duży apartame…
$993,040
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w District de Lavaux Oron, Szwajcaria

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