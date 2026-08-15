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Wille z basenem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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9 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna willa gotowa do zamieszkania z tarasem na dachu, prywatnym basenem i ogrodem blisko p…
$499,175
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa pod klucz z prywatnym basenem, dużym tarasem i przepięknym widokiem położo…
$1,85M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Niewiarygodnie piękny i całkowicie odnowiony dom półautomatyczny z złoczyńczym uczuciem w po…
$541,945
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 466 m²
Niesamowita nowa kolekcja luksusowych willi premium z dużym prywatnym basenem, dużymi tarasa…
$740,075
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z pięknym wystrojem wnętrz, prywatnym basenem i tarasem słoneczn…
$480,530
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Odkryj tę fantastyczną okazję w jednym z najcichszych i najbardziej wysuniętych obszarów Tor…
$454,573
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 287 m²
Niesamowita nowa kolekcja luksusowych willi premium, z których każda posiada prywatny basen,…
$642,357
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Prezentujemy tę piękną, oddzielną willę na sprzedaż w ekskluzywnej urbanizacji El Chaparral,…
$558,469
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko plaży…
$665,521
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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