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Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko plaży…
$665,521
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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