  2. Hiszpania
  3. Torrevieja
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Garaż

Domy Szeregowe z garażem w Torrevieja, Hiszpania

2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
We offer a magnificent townhouse in the Residential la Laguna residential complex with a pri…
$314,129
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 1/2
For sale a new two-storey duplex in a gated residential complex in a residential area of the…
$355,236
Zostaw prośbę
