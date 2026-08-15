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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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10 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$517,952
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Mata, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 6/6
Wysokiej klasy luksusowy penthouse na plaży z widokiem na morze, duży taras na dachu i basen…
$1,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
Luksusowy dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym b…
$366,226
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Luksusowe Apartamenty 2-4 Sypialniowe z Widokiem na Morze w La Mata Położony w La Mata, jedn…
$713,344
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 5/5
Penthouse na plaży miejskiej z dużym dachem, widokiem na morze, basenem i sauną zaledwie 200…
$369,210
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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