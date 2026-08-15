Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Torrevieja
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na góry

Penthouse w górach na Sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Urzekający penthouse z prywatnym tarasem na dachu, dostępem do spa i panoramicznymi widokami…
$410,471
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ekskluzywna oferta - luksusowy penthouse położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w połu…
$484,483
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się