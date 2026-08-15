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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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wille
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2 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko plaży…
$665,521
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Realting.com
Udać się