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Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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3 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiający dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i basenem społ…
$376,070
VAT
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bliźniak 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten jasny i przytulny dom położony w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Torrev…
$279,822
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